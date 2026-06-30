Trotz der anhaltend fragilen Lage im Nahen Osten verharren die Ölpreise weiterhin auf einem tiefen Niveau. «Die Märkte preisen derzeit bereits eine Rückkehr zur Normalität ein», so ein Markbeobachter. Entsprechend dürften die heute geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Doha entscheidend für den weiteren Verlauf der Ölpreise und die Stimmung an den Finanzmärkten bleiben.