Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel eine Spur höher. Das Geschäft sei von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt, heisst es. Händler verweisen dabei auf die negativen Vorgaben aus den USA und Asien, wo vor allem Technologiewerte nachgaben. Zudem wird am Mittwochabend nach US-Börsenschluss das Quartalsergebnis des KI-Chip-Herstellers Nvidia erwartet. Die Angst, dass Nvidia angesichts der hohen Erwartungen enttäuschen könnte, sei sehr gross. Zudem könne Nvidia allein den S&P500 Index bewegen, heisst es in einem Kommentar von Swissquote. Dies stimme die Anleger vorsichtig.