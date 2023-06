Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft nach und setzt damit den Abwärtstrend der Vortage fort. Grund dafür sind laut Händlern wieder angefachte Zinssorgen in den USA. Am Vortag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell vor einem Regierungsausschuss gesagt, es werde "lange dauern", die Inflation auf das gewünschte Ziel von 2 Prozent zu senken. Dies deute auf steigende Zinsen wohl bis Ende Jahr hin, heisst es am Markt.

22.06.2023 09:30