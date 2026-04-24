Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag tiefer eröffnet. Vor allem der Irankrieg und die entsprechend weiterhin hohen Ölpreise belasten die Stimmung. Entsprechend würden sich die Anleger vor dem Wochenende nicht gross aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Verwiesen wird etwa auch auf die Vorgaben aus den USA, welche tendenziell etwas negativ wirken würden.