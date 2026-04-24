Der Blick ist weiter auf den Nahen und Mittleren Osten gerichtet. Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit über 105 US-Dollar je Fass auf dem zuletzt wieder erhöhten Niveau. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf.
Der Leitindex SMI verliert um 09.15 Uhr 0,51 Prozent auf 13'181,11 Punkte, wobei 14 Titel tiefer und 6 höher stehen. Der SMIM für die mittelgrossen Werte büsst 0,63 Prozent auf 2975,46 und der breite SPI 0,45 Prozent auf 18'620,88 Punkte ein. Damit zeichnet sich auch eine negative Gesamtwoche ab, wobei der SMI aktuell auf Wochensicht knapp 2 Prozent einbüsst. In den vier Wochen davor hatte der SMI allerdings rund 1100 Punkte bzw. fast 9 Prozent zugelegt.
Im Fokus hierzulande steht weiterhin die Berichtssaison der Unternehmen zum ersten Quartal. Der Logistiker Kühne+Nagel (+1,9 Prozent) hat mit seinen Zahlen für die Periode Januar bis März 2026 positiv überrascht und ist damit klarer Gewinner im SMI. Im Handel ist von einer «starken Profitabilität» trotz Gegenwind von den Währungen die Rede.
Der Baustoffhersteller Holcim (+0,5 Prozent) hat derweil die Erwartungen ebenfalls klar geschlagen, wobei sich die deutlichen Anfangsgewinne schnell abgeflacht haben. Auch hier ist bei Analysten von «soliden Zahlen» die Rede.
Beachtung finden auch weiterhin Nestlé (+0,2 Prozent auf 80,13 Fr.) nach den starken Zahlen am Vortag und den anschliessenden Avancen der Aktie um fast 6 Prozent. Heute haben entsprechend diverse Analysten ihre Kursziele etwas angehoben. Relativ optimistisch gibt sich vor allem Berenberg mit Kursziel 100 Fr.
Im breiten Markt sind Inficon (+4,2 Prozent) und Siegfried (+1,8 Prozent) nach Unternehmensnachrichten gesucht. Bucher (-1,7 Prozent) leiden unter einer Abstufung durch Kepler.
Erneut werden heute auch diverse Titel ex-Dividende gehandelt: es sind dies Amrize (0,44 USD), Galderma (0,35 Fr.), Ascom (0,20 Fr.), Bell (7,00 Fr.), Cosmo (2,10 EUR), Inficon (2,00 Fr.) und Vetropack (0,50 Fr.).
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(AWP)