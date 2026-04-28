Q1-Zahlen und Analystenkommentare im Fokus

Im breiten Markt brechen Bucher (-4,6 Prozent) ein. Der Agrartechniker hatte für das erste Semester rückläufige Umsätze und Bestellungen gemeldet. Auch hier wurden die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Zudem geht es für die Titel der Biopharmaunternehmen Santhera (-4,9 Prozent) und Idorsia (-2,4 Prozent) nach Zahlen deutlich abwärts. Deutliche Verluste zeichnen sich dagegen beim Reisedetailhändler Avolta (-5,1 Prozent) ab, nach einer Rückstufung durch die UBS.