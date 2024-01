An der Schweizer Börse bewegen sich die Kurse am Dienstag im frühen Handel zwar mehrheitlich aufwärts. Allerdings wird der Leitindex SMI durch Abgaben bei den Schwergewichten Nestlé und Novartis ausgebremst. An der Wall Street hatten am Montag vor allem Technologiewerte nach dem schwachen Jahresauftakt vergangene Woche eine starke Erholungstendenz gezeigt. Wie Händler sagen, rückte vor allem das Thema Künstliche Intelligenz einmal mehr in den Fokus. Vor dem wichtigsten Event in dieser Woche, den US-Inflationsdaten vom Donnerstag, wollen sich die Anleger aber nicht allzu gross aus dem Fenster lehnen, sind sich Händler einig.

09.01.2024 09:30