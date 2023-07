Am Schweizer Aktienmarkt weisen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich negative Vorzeichen auf. Dank der beiden freundlichen Pharmaschwergewichte tritt der SMI trotzdem auf der Stelle. Händler verweisen auf eine sehr übersichtliche Nachrichtenlage nach dem prall gefüllten Kalender in der Vorwoche. Auch sonst sei der Handel hierzulande wegen des morgigen Nationalfeiertages recht ausgedünnt. Wie sich schon vergangene Woche gezeigt hatte, kann es in einem solchen Umfeld immer wieder zu einzelnen zufälligen Kursbewegungen kommen, die nicht überbewertet werden sollten, heisst es am Markt.

31.07.2023 09:34