Experten verweisen mit Blick auf die Robustheit des SMI darauf, dass viele Firmen mit hoher Marktkapitalisierung wohl nur wenig von den Zöllen direkt betroffen seien, da sie bereits vor Ort in den USA produzieren. Zudem bleibe die Hoffnung, dass doch noch ein tieferer Satz ausgehandelt wird. Dadurch könne sich der Index gut halten. Sollten diese Zölle aber doch über einen längeren Zeitraum gelten, dürfte auch der Aktienmarkt die Grundbelastung für die Schweizer Wirtschaft zunehmend berücksichtigen.
Der Leitindex SMI notiert um 9.15 Uhr 0,23 Prozent höher auf 11'876,51 Punkten. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, steigt um 0,05 Prozent auf 1984,10 und der breite SPI um 0,19 Prozent auf 16'602,48 Zähler. Im SLI stehen 19 Gewinnern 10 Verlierer gegenüber, Givaudan und Partners Group sind unverändert.
Die Pharmaschwergewichte stehen erneut im Blick - und das nicht nur wegen der potenziellen Zoll-Drohungen durch US-Präsident Trump. Morgan Stanley hat sich zu den beiden Basler Konzernen geäussert. So verlieren Roche (GS -0,4 Prozent) nach einer Herunterstufung auf «Underweight», während Novartis (+1,3 Prozent) von einer Hochstufung der US-Bank profitieren.
Derweil verlieren Swiss Re (-1,9 Prozent) nach Zahlen des deutschen Branchenkollegen Munich Re, die bei der Aktie des DAX-Konzerns zu Gewinnmitnahmen führen. Hingegen sind defensive Werte wie die Swisscom (+1,7 Prozent) oder auch Schwergewicht Nestlé (+0,8 Prozent) gefragt und stützen den SMI.
Sandoz (-2,9 Prozent) geben einen Teil ihrer massiven Vortagesgewinne von rund 12 Prozent wieder preis. Neben Gewinnmitnahmen führen Händler eine Abstufung durch Jefferies an.
dm/hr
(AWP)