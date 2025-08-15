Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Freitag etwas fester. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA und auf eine baldige Beendigung des Ukrainekriegs stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. Allerdings sei der Ausgang des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin am Abend ungewiss und daher könnten die anfänglichen Gewinne im Verlauf wieder abschmelzen, weil die Anleger eine etwas vorsichtigere Haltung einnehmen könnten, heisst es weiter.