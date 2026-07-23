Hierzulande erreichte die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmensnachrichten ihren Höhepunkt. Mit Nestlé, Roche, Givaudan und Kühne+Nagel legten gleich vier SMI-Unternehmen Zahlen vor. Auch in den hinteren Reihen publizierten zahlreiche Firmen ihre Halbjahreszahlen.
Nach weiteren US-Angriffen in der Nacht und erneuten Attacken auf Öltanker im Roten Meer kletterte der Ölpreis um 2 Prozent auf rund 96 US-Dollar je Barrel, was die Inflationssorgen weiter schürt. Die Augen richten sich heute auch auf die Europäische Zentralbank, die ihren Leitzins voraussichtlich bestätigen wird.
Nestlé im freien Fall
Der Leitindex SMI verliert gegen 9.15 Uhr 1,63 Prozent auf 14'082,93 Punkte. Von den 20 Blue Chips liegen nur deren zwei im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert 0,70 Prozent und der breite SPI 1,46 Prozent auf 19'797,65 Zähler. Auch die anderen europäischen Märkte sind unter Druck, allerdings weniger stark als der hiesige Markt.
Der grössten Belastungsfaktor ist heute eindeutig das Schwergewicht Nestlé (-6,5 Prozent). Damit wurden die Kursgewinne seit Anfang Monat auf einen Schlag ausradiert. Das angekündigte Joint Venture für das Wassergeschäft und der zurückhaltendere Margenausblick werden am Markt kritisch aufgenommen.
Ebenfalls zu einem Kurseinbruch kommt es bei Givaudan (-5,1 Prozent) nach einer Margenenttäuschung. Dagegen notieren Roche (+0,2 Prozent) nach Zahlen im Rahmen der Erwartungen fester.
Für den positiven Akzent sorgen dagegen Kühne+Nagel, mit einem satten Plus von 1,0 Prozent. Der Logistikkonzern überzeugte mit überraschend starken Quartalszahlen und hob zudem die Jahresprognose an.
Grosse Ausschläge
Auch in der zweiten Reihe sorgen zahlreiche Geschäftsberichte für Kursausschläge. So brechen Temenos (-11 Prozent) nach Quartalszahlen vom Vorabend ein. Auch Dätwyler (-7 Prozent), Bystronic (-5,5 Prozent) und Medmix (-7,5 Prozent) zählen zu den grössten Verlierern.
Demgegenüber kommen die Zahlen von Leonteq (+4,6 Prozent) und Bellvue (+2,3 Prozent) gut an. Auch SFS (+1,7 Prozent) können in einem schwachen Gesamtmarkt zulegen.
Auch international nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. In den USA übertraf die Google-Mutter Alphabet mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen. Die angekündigten nochmals höheren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur wurden von den Anlegern allerdings mit Zurückhaltung aufgenommen. Tesla hingegen enttäuschte mit einem deutlich unter den Erwartungen liegenden Gewinn.
an/cg
(AWP)