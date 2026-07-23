Nestlé im freien Fall

Der Leitindex SMI verliert gegen 9.15 Uhr 1,63 Prozent auf 14'082,93 Punkte. Von den 20 Blue Chips liegen nur deren zwei im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert 0,70 Prozent und der breite SPI 1,46 Prozent auf 19'797,65 Zähler. Auch die anderen europäischen Märkte sind unter Druck, allerdings weniger stark als der hiesige Markt.