Der Leitindex SMI notiert gegen 9.20 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 11'634,90 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit +0,03 Prozent auf der Stelle bei 1915,92 Zählern und der breit gefasste SPI weist ebenfalls nur ein knappes Plus von 0,05 Prozent auf 15'500,17 Zählern auf. Von den 30 SLI-Werten stehen 19 im Plus und elf im Minus.