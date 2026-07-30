Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag im Minus eröffnet. Nebst den wieder zunehmenden Kampfhandlungen am Persischen Golf steht am Berichtstag insbesondere die Verlängerung der Zinspause der US-Notenbank vom Vorabend im Fokus. Weniger der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, sorgt für eine gewisse Verunsicherung, als vielmehr die unklare Kommunikation des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Sein Ansatz, auf jede Form der Forward Guidance zu verzichten, mache eine schlüssige Analyse der Fed-Politik für die Märkte extrem schwierig, so der Tenor in Börsenkreisen. Die damit verbundene hohe Unsicherheit sei eine Belastung sowohl für Aktien, langlaufende Anleihen als auch für den US-Dollar.