Auf den hiesigen Aktienmarkt seien die Auswirkungen allerdings eher gering, da im Leitindex SMI bekanntlich viele defensive Titel enthalten seien, heisst es. Auch die Störmanöver von der Politik - die USA haben erneut den Iran angegriffen - sind eher positiv für defensive Aktien. «Die meisten Börsianer lassen sich sowieso davon nicht mehr allzu stark beeindrucken», meinte ein Marktteilnehmer dazu. Entsprechend notiert der Ölpreis (Brent) am Freitagmorgen mit gut 84 US-Dollar wenig unverändert zum Vorabend.