Starke Geschäftszahlen von Microsoft hatten der US-Techbörse Nasdaq am gestrigen Donnerstag eine starke Erholung beschert, die bereits an den asiatischen Märkten für Aufschwung sorgte. Von den nachbörslich vorgelegten Zahlen haben vor allem die von Amazon die Stimmung weiter gestützt.
Derweil bleibt das geopolitische Umfeld ein permanenter Risikofaktor. «Das Pulverfass im Nahen Osten sorgt für hohe Ausschläge am Energiemarkt», so ein Händler. Die Stimmung schwanke entsprechend zwischen Eskalationsangst und Erleichterung. «In Kombination mit der Furcht vor einer geldpolitischen Straffung des Fed im September bleibt die Volatilität hoch.» Immerhin verkündete US-Präsident Donald Trump die Einigung zur Entwaffnung der islamistischen Hamas im Gazastreifen.
Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,89 Prozent auf 14'520,57 Punkte. Damit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von gut einem Prozent zu. Für den gesamten Monat liegt das Plus aktuell bei gut 2 Prozent. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,74 Prozent auf 3168,86 Punkte zu und der breite SPI um 0,83 Prozent auf 20'414,34 Punkte.
Von den 20 SMI-Einzelwerten notiert die Mehrzahl (15) im Plus. Im überschaubaren Verliererfeld sind Holcim (-0,6 Prozent) nach einem zunächst starken Start anzutreffen. Der Baustoffhersteller hat mit den Zahlen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick nach oben eingegrenzt. Allerdings seien die Erwartungen an den Ausblick wohl noch etwas ambitionierter gewesen, heisst es im Handel.
Getragen von der Stärke im Techsektor ziehen ABB (+3,1 Prozent) kräftig an. In den hinteren Reihen geht es für VAT, Inficon und AMS Osram um bis zu 5,9 Prozent aufwärts. Comet (+0,8 Prozent) hinken nach eigenen Zahlen etwas hinterher.
Im Fokus steht auch erneut Clariant (+2,4 Prozent). Nachdem die Papiere am Vortag dank einer abgewiesenen Klage um 16 Prozent gestiegen waren, stehen nun die Halbjahreszahlen im Blick. Und da machte der konjunkturelle Gegenwind dem Chemiekonzern weiter zu schaffen.
Daneben haben noch Medacta (+0,7 Prozent) und Coltene (-2,3 Prozent) am Morgen Zahlen präsentiert.
hr/cg
(AWP)