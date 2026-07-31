Von den 20 SMI-Einzelwerten notiert die Mehrzahl (15) im Plus. Im überschaubaren Verliererfeld sind Holcim (-0,6 Prozent) nach einem zunächst starken Start anzutreffen. Der Baustoffhersteller hat mit den Zahlen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick nach oben eingegrenzt. Allerdings seien die Erwartungen an den Ausblick wohl noch etwas ambitionierter gewesen, heisst es im Handel.