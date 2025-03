Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert. Mit einer gewissen Spannung harren die Marktteilnehmer der jüngsten geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB. Die Nationalbank könnte nach Ansicht einer Mehrheit der Ökonomen durchaus den Leitzins um 25 Basispunkt weiter senken. Es gibt aber auch einige Stimmen, die eher auf ein Stillhalten der SNB setzten. Für Spannung ist damit also gesorgt. Geprägt wird das Marktgeschehen aber auch vom Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank. Diese hat am Vorabend wie erwartet die Zinsen unverändert gelassen. Sie hat aber gleichzeitig die ungewöhnlich hohe Unsicherheit betont.