Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Positive Vorgaben stützen den Handel vor den am Nachmittag mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Gleichzeitig sei eine gewisse Nervosität vor diesen womöglich richtungsweisen Daten spürbar - niemand wolle sich zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es von Marktteilnehmern.