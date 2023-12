Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Dienstag im frühen Geschäft wenig verändert. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost stimmten die Anleger vor den am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreisen zuversichtlich, heisst es am Markt. Händler setzten darauf, dass sich die Inflationsdaten, die sich zuletzt klar abgeschwächt hatten, nicht enttäuschen dürften. Dann wäre der Weg frei für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. «Die Angst, Performance zu verpassen, bleibt eine der Hauptantriebskräfte an den Märkten», meint ein Händler. Erwartet wird ein Rückgang der jährlichen Gesamtinflation im November auf 3,1 von 3,2 Prozent im Vormonat und eine unveränderte Kerninflation von 4,0 Prozent.

12.12.2023 09:31