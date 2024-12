Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag im frühen Geschäft schwächer. Vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten hielten sich die Anlegenden zurück, heisst es am Markt. Die US-Börsen hatten am Vortag schwachen Daten vom Arbeitsmarkt ihren Rekordlauf pausiert und nachgegeben. Je nachdem, wie die heutigen Daten ausfallen, dürften die Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember steigen oder sinken, heisst es weiter. «Das birgt auch Raum für Enttäuschungen am Markt», sagt ein Händler.