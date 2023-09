Die EZB gibt den Startschuss für einen Reigen an Notenbanksitzungen, der sich in der kommenden Woche mit dem US-Fed und der Schweizerischen Nationalbank fortsetzt. Mit Blick auf die US-Währungshüter hat sich am Markt nach den Konsumentenpreisen vom Vortag mittlerweile die Meinung durchgesetzt, dass der Inflationsdruck spürbar nachlasse und das Fed die Zinsen kommende Woche nicht weiter straffen müsse. Am heutigen Nachmittag folgen dann noch die US-Produzentenpreise, für die sich Händler ebenfalls interessieren.