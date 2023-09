Der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt hält zur Wochenmitte im frühen Geschäft an. Konjunktursorgen in Europa und China, steigende Ölpreise und anziehende Bondrenditen sorgten für negative Vorgaben und eine trübe Stimmung, heisst es am Markt. Ein Hoffnungsfunke besteht laut Händlern darin, dass der US-Wirtschaft laut Goldman Sachs eine Rezession in naher Zukunft erspart bleiben sollte. Die nachlassende Inflation und der weiter widerstandsfähige Arbeitsmarkt deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht weiter anheben müsse.

06.09.2023 09:30