Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag im frühen Geschäft gut gehalten. Dabei hat der Leitindex nach einer festeren Eröffnung rasch an Schwung verloren. Die Vorgaben aus dem Ausland sind uneinheitlich. In den USA hatten die Kurse am Montag schwächer geschlossen, aber sie konnten die Verluste im Verlauf noch eingrenzen. Zudem gibt es positive Vorgaben aus Fernost. In China halfen staatliche Stützungsmassnahmen dem Aktienmarkt deutlich nach oben. Dies könnte die Kauflust am Aktienmarkt kurzfristig stärken, heisst es im Handel.

06.02.2024 09:30