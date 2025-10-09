Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel insgesamt wenig verändert. Grundsätzlich geben sich Marktteilnehmer aber weiter ziemlich zuversichtlich: Viele der zuletzt negativen Einflussfaktoren - wie etwa die politische Situation in Frankreich, der Konflikt in Gaza und die konjunkturelle Situation in China - begännen sich aufzulösen, heisst es. «Das preisen die Marktteilnehmer nun ein», hält ein Händler fest.