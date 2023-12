Zinssenkungserwartungen haben die Indizes sowohl in New York als auch in Europa in den zurückliegenden Wochen befeuert. Zuletzt ist auch dem SMI allerdings die Luft ausgegangen und die Kurse begannen zu schwächeln. Derzeit ergibt sich für den SMI ein Gewinn seit Jahresanfang von gut 3 Prozent. Im Jahr zuvor war er um fast 17 Prozent eingebrochen. 2023 sei völlig anders verlaufen als erwartet, heisst es bei Swissquote. Die US-Wirtschaft sei nicht in eine Rezession gefallen, sondern gewachsen. China sei dafür nicht wie erwartet gewachsen, sondern es sei zu Deflation und einer Immobilienkrise gekommen. Die wichtigste Erkenntnis aber sei die Geburt von ChatGPT, «das die künstliche Intelligenz mitten in unser Leben gebracht hat.» Im neuen Jahr stehe dann der Realitätscheck für die Jahresendrallys an den Märkten bevor, meint ein Analyst.