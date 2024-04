Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Händler hoffen auf eine Gegenbewegung nach der jüngsten Schwäche. Am Vortag hatten US-Daten, die einen robusten Arbeitsmarkt und erneut einen beschleunigten Preisauftrieb in den USA signalisierten, einen Erholungsversuch hierzulande rasch wieder zunichte gemacht. Dagegen konnten sich der Dow Jones erholen und die Nasdaq gar zulegen. Und dies, obwohl die Daten die Hoffnungen auf bald sinkende US-Zinsen weiter schwinden liessen.