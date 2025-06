Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel etwas fester. Vor der am Nachmittag erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag dürften sich die Anleger aber eher zurückhalten, heisst es am Markt. Die Anleger erwarten, dass die EZB die Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte senkt. Spannend werden dabei aber wie immer vor allem die Signale von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde für das weitere Vorgehen. Die Zinsentscheidung wird um 14.15 Uhr veröffentlicht.