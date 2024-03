Es sind vor allem die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen, die für Kauflaune sorgen. Nach den jüngsten Signalen seitens der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank setzen Investoren auf einen Beginn von Leitzinssenkungen im Juni. Die Geldpolitik bleibt auch zum Wochenschluss ein zentrales Thema an den Märkten. In den USA steht am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht an, der erhebliche Auswirkungen auf die Haltung der US-Zentralbank hat. Vor allem die Lohnentwicklung gilt vielen Beobachtern als entscheidende Einflussgrösse auf die künftige Geldpolitik.