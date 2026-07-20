Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit klaren Verlusten eröffnet. Vor allem die Sorgen über eine erneute Ausweitung des Iran-Kriegs belasten laut Händlern das Sentiment an den Finanzmärkten. Die USA verlegen laut US-Medienberichten weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion. Derweil bombardierten die US-Streitkräfte in der nunmehr neunten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik.