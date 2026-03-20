Insgesamt gehe eine Woche voller Kriegs-Schlagzeilen und Zentralbank-Entscheide zu Ende und aktuell sei klar, dass sich der Konflikt intensiviere und niemand wisse, welche geldpolitische Antwort die richtige sei, fasst es eine Börsianerin zusammen. Auch wenn der heutige Morgen einen etwas ruhigeren Anschein mache, werde die Unsicherheit weiter auf der Tagesordnung stehen. «Den leichten Kaufdruck als verlässliches Zeichen für eine nachhaltige Aufwärtskorrektur zu werten, wäre fatal zu früh», warnen Händler. Über das Wochenende könne sich die Lage in quasi jede Richtung entwickeln.