Berichtssaison sorgt für Nachrichtenfluss

Neben den übergeordneten Einflussfaktoren läuft auch die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Dabei kommen die Zahlen der SMI-Mitglieder Swiss Life (-4,3 Prozent) und Geberit (-1,2 Prozent) nicht sonderlich gut an. Der Versicherer hat das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2025 gesteigert. Gerade bei der Dividende hätten sich einige Akteure wohl mehr erwartet, heisst es. Geberit wiederum hat zwar die Erwartungen der Märkte erfüllt. Gleichzeitig wird in Marktkreisen auf die hohe Bewertung des Titels verwiesen.