Je länger der Krieg andauert, desto grösser werden die Auswirkungen auf den Öltransport, heisst es am Markt. So dürfte die Angebotsverknappung im Zuge der Behinderung des Schiffsverkehrs auf der Strasse von Hormus die Preise weiter steigen lassen. Auch die möglichen Folgen für die Weltwirtschaft sowie die Inflation dürften die Finanzmarktteilnehmer weiter beschäftigen.