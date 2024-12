Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag schwächer in die Sitzung. Nach dem verhaltenen Start in die Woche entfernt sich der SMI damit weiter von der Marke bei 11'700 Punkten. Die Vorgaben aus den USA dienen einmal mehr nicht als Stütze, weder als Absicherung nach unten, geschweige denn für einen Ausbruch nach oben. So hat der Dow Jones am Vortag zum achten Mal in Folge nachgegeben.