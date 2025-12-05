Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Freitag wenig verändert. Vor der in der kommenden Woche erwarteten US-Zinsentscheidung verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Zudem würden am Nachmittag der Konsumentenstimmungsindex aus Michigan und die PCE-Daten veröffentlicht. Letztere sind das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass. Allerdings sind die PCE-Daten vom September, die wegen der Folgen des «Shutdown» mit Verspätung nachgeliefert werden und dürften damit keine allzu grosse Bedeutung haben. An den Märkten wird weiterhin fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank auf der letzten Sitzung des Jahres am kommenden Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte senkt.