An den internationalen Finanzmärkten sorgen die jüngsten Wendungen in der Causa Grönland für Kursverluste bei risikoreicheren Anlagen wie Aktien. Dagegen sind sichere Häfen wie Gold, Silber und der Schweizer Franken verstärkt gesucht. Diesem Trend kann sich auch der Schweizer Aktienmarkt nicht entziehen, wie die Eröffnungsverluste zeigen. In Asien hatten die Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Grönland bereits für Abgaben gesorgt. Trump kündigte an, acht europäische Länder, ab Februar mit Strafzöllen zu belegen, sollten die USA nicht das arktische Gebiet komplett übernehmen und kontrollieren dürfen. «Die Anwendung der US-Strafzölle nimmt immer groteskere Züge an», fasst ein Händler die Meinung zahlreicher Marktakteure zusammen.