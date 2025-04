An den Finanzmärkten lösen die von US-Präsident Donald Trump am Vorabend verhängten Zölle eine Verkaufswelle aus - auch am Schweizer Aktienmarkt. Gleichzeitig fliehen Investoren in sichere Häfen, wie der erneute Rekordpreis beim Gold zeigt. «Donald Trump bricht einen globalen Handelskrieg vom Zaun», heisst es denn auch bei der VP Bank.