Der Schweizer Aktienmarkt hängt am Donnerstag etwas zwischen den Stühlen und startet ohne klare Richtung in den Handel. Die Märkte sind Börsianern zufolge derzeit etwas zwischen Geo- und Geldpolitik gefangen. So rückten die Sorgen um das USA-Iran-Kriegsthema durch die Unterzeichnung des Abkommens in den Hintergrund, auch wenn noch viele Details sehr vage seien, sagt ein Händler. Während die Börsen in Asien von dieser Entspannung beflügelt wurden, zollte die Wall Street den falkenhaften Aussagen und den angekündigten Reformen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh ihren Tribut.