Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Besuch von Donald Trump am WEF in Davos weiter leicht abwärts. Weder die Vorgaben von der Wall Street nach dem langen Wochenende noch die aktuelle Gemengelage bieten Unterstützung. Der von den USA losgetretene Zank um Grönland hinterlässt immer deutlichere Spuren an den Finanzmärkten. «Der starke Anstieg des Goldpreises ist ein guter Indikator dafür, wie unsicher und angespannt die Märkte geworden sind», beschrieb eine Händlerin die Stimmung.