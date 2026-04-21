So hat sich der Ton zuletzt verschärft. US-Präsident Donald Trump drohte mit militärischer Eskalation im Falle eines Scheiterns der Gespräche, während Iran geringe Gesprächsbereitschaft signalisiert und Verhandlungen «unter Druck» ablehnt. Die Vorgaben von den asiatischen Märkten sind uneinheitlich. Die US-Indizes hatten am Vortag tiefer geschlossen und damit ein ausgeprägtes Rally unterbrochen hatten.