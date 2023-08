Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Mittwoch deutlich schwächer. Negative Vorgaben aus Europa und den USA am Vortag und am Morgen aus Asien belasteten die Kurse. Dazu komme, dass die Schweiz noch einen gewissen Nachholbedarf habe. Am Vortag, als die Börsen Europas unter Druck standen, ruhte hierzulande das Geschäft wegen des Nationalfeiertags. In den USA hatten zudem solide Wirtschaftsdaten den Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus einen Dämpfer verpasst.

02.08.2023 09:30