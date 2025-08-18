Der Schweizer Der Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft etwas schwächer. Nach sieben positiven Börsensitzungen sei eine Konsolidierung kein Unglück, meint ein Händler. Zudem habe das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin über den Ukrainekrieg am Freitag keine Ergebnisse gebracht. Dennoch halten die Erwartungen an, dass der nun seit mehr als drei Jahren andauernde Krieg bald beendet werden könnte. Heute treffen sich nun Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und europäische Partner in Washington.