Nachdem sich hierzulande mit Partners Group und Richemont zwei Blue Chips mit Zahlen gemeldet haben, richtet sich der Blick im Tagesverlauf erneut auf die USA. Weitere Banken oder auch Johnson&Johnson legen Ergebnisse vor und am Nachmittag steht die Industrieproduktion im Fokus. Und mit der aufflammenden Zinsdiskussion ist auch am Abend das «Beige Book», also der Konjunkturbericht der US-Notenbank, ein Thema.