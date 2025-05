Am Schweizer Aktienmarkt lassen es die Investoren am Dienstag erst einmal etwas ruhiger angehen. Nach dem starken Wochenauftakt warteten Investoren nun auf weitere Impulse. In den USA und Grossbritannien waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen geblieben. Die Anleger dort können also erst mit dem heutigen Handelstag auf die erneuten Kapriolen im US-Zollstreit reagieren. Für die Wall Street deuten die Futures aktuell einen freundlichen Start an und der FTSE100 zieht klar an.