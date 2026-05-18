Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag schwach in die Sitzung gestartet. Sowohl die Vorgaben von den US-Börsen vom Freitag als auch aus Asien zum Wochenstart sind klar negativ. Dort haben enttäuschende Konjunkturdaten aus China die eh schon eingetrübte Stimmung weiter belastet. Zuletzt haben Inflationsdaten die Ängste vor steigenden Zinsen wieder angefacht, was sich in steigenden Renditen für Anleihen niedergeschlagen hat. Der rasche Ausverkauf von Staatsanleihen in wichtigen Ländern wie etwa den USA oder in Japan und der damit verbundene Anstieg der Zinsen seien derzeit die dominante Geschichte und gleichzeitig der wichtigste Treiber der Märkte, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote.