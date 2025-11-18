Die nagenden Zweifel am Zinskurs in den USA hinterlassen am Dienstag ihre Spuren an den Finanzmärkten weltweit. Auch der Schweizer Aktienmarkt kann sich der nervösen Stimmung nicht entziehen, spielt aber seine defensiven Qualitäten aus. Zum Wochenbeginn hatten die Kurse an der Wall Street deutlich nachgegeben. Auch in Asien waren die Kurstafeln teils tiefrot, der Bitcoin schrammte unter die Marke von 90'000 Dollar und auch Gold lockte keine neuen Käufer an. «Derzeit trennen sich Anleger von riskanten Anlagen und wechseln in den 'Risk-off'-Modus», kommentierte ein Händler.