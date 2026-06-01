Dabei hätten zuletzt vor allem die Hoffnungen auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes im Nahen Osten gestützt. Aber auch mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbanken keimten nach den jüngsten Daten Hoffnungen auf weniger Leitzinserhöhungen als noch in der ersten Hälfte des Monats Mai auf, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Fortschritte bei der Schlichtung des Kriegs im Iran sind derweil kaum zu sehen. Seit Tagen ringen die USA und der Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der Waffenruhe und weiteren Verhandlungen. Eine Einigung steht weiter aus. In Teheran rückt offenbar zunehmend die Bedeutung eingefrorener iranischer Auslandsvermögen in den Fokus.