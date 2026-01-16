Bald nehme die Berichtssaison richtig Fahrt auf, und dann müssten gerade die grossen Tech-Konzerne liefern, um die Kurse zu rechtfertigen. «Und diesmal wird es kein Spaziergang werden - die Erwartungen sind hoch, die Skepsis über die Bewertungen ebenfalls», heisst es am Markt. Am Nachmittag stehen noch einige US-Daten an - unter anderem die Industrieproduktion, die aber kaum das Gewicht für eine Änderung der Zinserwartungen haben dürfte.