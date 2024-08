Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag im frühen Handel einen Marschhalt ein. Nach einer bisher insgesamt erfreulichen Woche gibt der Leitindex etwas nach. Grund dafür ist vor allem das Schwergewicht Nestlé. Der abrupte CEO-Wechsel, über den der Lebensmittelriese am Vorabend informiert hatte, sorge zunächst einmal für grosse Verunsicherung und Druck auf die Aktie, heisst es am Markt. Zudem sind die Vorgaben aus den USA vor allem für Technologiewerte eher negativ.