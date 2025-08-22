Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas schwächer. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Nachmittag am Notenbankertreffen in Jackson Hole hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Die Erwartungen an Powell sind dabei hoch. Es wird erwartet, dass sich der US-Notenbankchef zum weiteren geldpolitischen Kurs äussern und damit indirekt auf die Beeinflussungsversuche von US-Präsident Donald Trump reagieren wird. Letzterer fordert Zinssenkungen; Powell betonte bislang hingegen stets, dass sich das Fed bei den Entscheiden alleinig auf Daten stütze.