Zunächst hatten die Investoren weltweit erleichtert auf die erneute Verlängerung des Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Donald Trump reagiert. «Damit lebt zwar einerseits die Hoffnung weiter, dass sich der Konflikt im Nahen Osten doch noch mit diplomatischen Mitteln lösen lässt», heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. «Andererseits bleibt viel Skepsis darüber, dass die laufenden Verhandlungen wegen der sehr unterschiedlichen Positionen und harten Forderungen beider Seiten zeitnah zu einer Lösung führen können.»