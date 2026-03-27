Zunächst hatten die Investoren weltweit erleichtert auf die erneute Verlängerung des Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Donald Trump reagiert. «Damit lebt zwar einerseits die Hoffnung weiter, dass sich der Konflikt im Nahen Osten doch noch mit diplomatischen Mitteln lösen lässt», heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. «Andererseits bleibt viel Skepsis darüber, dass die laufenden Verhandlungen wegen der sehr unterschiedlichen Positionen und harten Forderungen beider Seiten zeitnah zu einer Lösung führen können.»
Börsianer zunehmend abgestumpft
Dabei spiele auch eine Rolle, dass der Markt gegenüber den verbalen Zusicherungen von Präsident Trump zunehmend abgestumpft zu sein scheine, ergänzt ein Händler von IG. Das neue Ultimatum verlängere lediglich die Unsicherheit, die auf den Märkten und der globalen Wirtschaft insgesamt laste.
Und die Ölpreise bleiben denn auch mit das deutlichste Barometer für den Stand der Dinge. Brent-Rohöl zieht langsam wieder Richtung 110 US-Dollar pro Barrel an.
Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 12'593,91 Punkten. Auf 14 Verlierer kommen fünf Gewinner und eine unveränderte Novartis. Der SMIM für die mittleren Werte gibt um 0,68 Prozent auf 2870,88 Punkte nach und der breite SPI um 0,32 Prozent auf 17'608,06 Punkte verliert.
Nachdem der Leitindex bereits in den ersten drei Handelstagen dieser Woche kräftig zugelegt - annähernd 400 Punkte -, zeichnet sich aktuell trotz der Verluste am Donnerstag die erste Gewinnwoche seit Ausbruch des Krieges Ende Februar an.
Dass der SMI nicht noch tiefer im Minus steht, verdankt er Nestlé (+0,2 Prozent) und Novartis (unv.). Während Nestlé von einer Kurszielerhöhung profitieren, heissen Investoren bei Novartis einen weiteren Zukauf gut.
Bei der Swisscom (-3,6 Prozent oder -25 Fr.) ist das Minus optischer Natur, da die Telekomaktien an diesem Tag Ex-Dividende (26 Fr.) gehandelt werden. Abwärts geht es derweil für ABB, Logitech und Kühne+Nagel - sie fallen um bis zu 2,2 Prozent.
Neben Logitech sind mit VAT, Inficon und Comet noch weitere Tech-Aktien im Angebot. Sie geben angesichts der schwachen US-Vorgaben um bis zu 3,2 Prozent nach.
In den hinteren Reihen fallen Schlatter nach schwachen Zahlen mit -6 Prozent sehr klar zurück.
hr/to
(AWP)