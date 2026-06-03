Die gedämpfte Risikobereitschaft der Anleger zeigt sich auch in den deutlichen Kursverlusten im Bitcoin seit Anfang der Woche. Derweil bleiben die Ölpreise hoch und liegen weiterhin nur knapp unter der Marke von 100 US-Dollar. Im Tagesverlauf rücken einige wichtige Konjunkturdaten in den Blick, darunter am Nachmittag der ADP-Jobbericht, der ISM-Dienstleistungsindex, Auftragseingänge sowie am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank.
SMI stabil dank Schwergewichten
Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.15 Uhr stabil mit plus 0,01 Prozent bei 13'307,33 Punkten. Von den 20 SMI-Aktien geben 9 nach, 9 stehen im Plus, Givaudan und Swiss Life sind unverändert. Der SMIM der mittelgrossen Werte verliert indes 0,20 Prozent auf 2978,40 Punkte und der breite SPI 0,07 Prozent auf 18'839,21 Punkte.
Vor Verlusten bewahren den SMI die Gewinne bei den drei Schwergewichten Nestlé (+1,0 Prozent), Novartis (+0,7 Prozent) und Roche (+0,6 Prozent). Geberit (+1,3 Prozent) übernehmen nach Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms die Indexspitze.
Am Indexende sacken indes Partners Group (-11,8 Prozent) ab. Händler verweisen auf einen Bericht von Bloomberg, wonach der Privatmarkt-Spezialist die Rücknahmen bei einem seiner «Evergreen»-Private-Equity-Fonds eingeschränkt hat.
Bei Tech-Titeln wie Logitech (-1,5 Prozent) oder VAT (-1,4 Prozent) kommt es nach den starken Vortagesgewinnen nun zu Gewinnmitnahmen. Dabei läuft in den USA die KI-Rally auf Hochtouren - HP nach einem starken Ausblick oder Marvell Technology legten massiv zu. Die geplante Kapitalaufnahme von 80 Milliarden Dollar über neue Aktien bei der Google-Mutter Alphabet für den KI-Ausbau kam indes nicht gut an.
dm/hr
(AWP)