Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch vorsichtig in den Handel gestartet. Die Unsicherheit bleibt hoch angesichts widersprüchlicher Aussagen im Iran-Krieg. Zudem lieferten sich beide Parteien in der Nacht auf Mittwoch eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. «So langsam wollen immer neue Höchstmarken nicht mit dem ungelösten Konflikt zusammenpassen. Die Risiken können nicht auf Dauer ausgeblendet werden», kommentierte ein Börsianer. Auch schlägt Trump offenbar das nächste Kapitel im Zoll-Streit auf und hat neue Strafzölle gegen rund 60 Handelspartner ins Spiel gebracht, darunter auch gegen die Schweiz.