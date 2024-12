Nach den europäischen Produzentenpreisen am Vormittag richtet sich dann der Blick auf US-Arbeitsmarktindikatoren, Industriedaten, Frühindikatoren und am Abend als Dessert den Konjunkturbericht der US-Notenbank (Beige Book). Für Spannung ist also gesorgt, zumal am Freitag dann «harte Daten» zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht werden. «Anleger müssen im aktuellen Umfeld wirklich ein dickes Fell haben», kommentierte ein Händler auch mit Blick auf drohende politische Krisen in Frankreich und Südkorea.